Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anhaltesignale ignoriert - Festnahme eines 36-Jährigen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Anhaltesignale ignoriert - Festnahme eines 36-Jährigen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.08.) gelang es Beamten des Polizeipräsidiums Osthessen einen 36-jährigen Mann festzunehmen, nachdem dieser zuvor versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld fiel gegen 2.50 Uhr ein Opel Vectra auf der B27 in Bad Hersfeld auf. Als die Polizisten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, reagierte dieser nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unvermittelt und mit überhöhter Geschwindigkeit über die L 3159 in Richtung Kirchheim-Reckerode fort. Wenig später wendete der Fahrzeugführer den Pkw wieder und fuhr in Richtung Goßmannsrode weiter. Um eine Weiterfahrt und somit eine mögliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, sperrte eine Polizeistreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld die Fahrbahn mit einem Streifenwagen. Durch ein Ausweichmanöver über einen Grünstreifen entzog sich der Fahrer jedoch weiterhin der polizeilichen Maßnahme. Dabei nahm er eine Gefährdung eines außerhalb des Fahrzeugs befindlichen Beamten in Kauf, der nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Opel verhindern konnte.

In Kirchheim-Goßmannsrode durchfuhr der Fahrzeugführer dann eine Weidefläche samt Umzäunung und blieb schließlich abrupt an einem leichten Abhang stehen. Anschließend stieg er aus dem Auto aus und flüchtete fußläufig. Kurze Zeit später gelang es den Beamten im Rahmen der fußläufigen Nacheile den 36-jährigen Fahrzeugführer widerstandslos festzunehmen. Zuvor war es durch das plötzliche Anhaltemanöver zu einer Kollision eines Streifenwagens mit dem Opel gekommen, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde.

Im Fahrzeug des Mannes fanden die Einsatzkräfte zwei erlaubnispflichtige Messer auf und stellten diese sicher. Da zudem der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er wurde am Donnerstag (24.08.) einer Haftrichterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, die Untersuchungshaft erließ. Im Anschluss wurde der Mann in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Sowohl der Funkstreifenwagen als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand Gesamtsachschaden von circa 27.000 Euro.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Sandra Suski,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell