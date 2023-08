Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Fahrzeuge beschädigt

Fulda (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Künzell. Indem sie im rückwärtigen Bereich eine Tür aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagabend (26.08.) und Sonntagmorgen (27.08.) unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "An der Grotte" in Dietershausen. Die Einbrecher entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.500 Euro - darunter unter anderem einen Akku-Schrauber, eine Akku-Flex, einen Bohrhammer (alle der Marke Dewalt), zwei Motorsägen von Stihl sowie diverse Ladegeräte und Akkus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeuge beschädigt

Fulda. Mit einem bislang nicht bekanntem Gegenstand zerkratzten unbekannte Täter am Sonntagmorgen (27.08.), zwischen 2.10 Uhr und 2.50 Uhr, zwei Fahrzeuge, die in der Meistergasse geparkt waren. Es handelt sich dabei um einen schwarzen 3er BMW sowie einen schwarzen Ford S-Max. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

