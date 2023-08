Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf der BAB 7

Fulda (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 27.08.2023, gegen 15:59 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz ein Verkehrsunfall mit zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 51-jähriger Mann aus Schorndorf bei Stuttgart befuhr mit seinem Pkw BMW XM4 den linken Fahrstreifen der dreispurigen BAB 7. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der Fahrer ins Schleudern. Der BMW schleuderte nach rechts und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw VW Golf Plus zusammen, der von einem 75-jährigen Mann aus Lippe gefahren wurde. Der Pkw VW Golf Plus kam nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit den rechten Schutzplanken zusammen. Anschließend kam der Pkw BMW auf dem Seitenstreifen und Pkw VW auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderung auf allen drei Fahrstreifen. Der Verkehr konnte über den mittleren und linken Fahrstreifen weiterfließen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell