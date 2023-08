Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall: 15-jähriger Fahrradfahrer schwerverletzt

Fulda (ots)

Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 26.08.2023, gg. 18.50 Uhr in Fulda in der Niesiger Str. 175 in Höhe eines dortigen Restaurant

Ein 59-jähriger Mann aus Düsseldorf wollte mit seinem PKW, einem Audi SQ 5, von der Ausfahrt des dortigen Restaurants nach rechts in die Niesiger Str. einbiegen, als ein 15-Jähriger, der mit seinem Fahrrad verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung den dortigen Gehweg befuhr, mit schneller Geschwindigkeit herankam. Der 15-Jährige erschrak sich vermutlich, als er den aus der Ausfahrt fahrenden PKW erkannte und legte noch eine Vollbremsung ein. Ihm gelang es zwar noch einen Zusammenprall mit dem PKW verhindern, stürzte aber, bedingt durch die Vollbremsung, über die Fahrradlenkung hinweg zu Boden, wo mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde liegen blieb. Mit einem Rettungswagen wurde der aus Fulda stammende 15-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Einen Fahrradhelm trug er nicht.

Die Sicht war für den 59-Jährigen PKW Fahrer bei der Ausfahrt durch eine Mauer und einen Gartenzaun eingeschränkt.

Der PKW des 59-Jährigen blieb unbeschädigt, an dem älteren Fahrrad entstanden lediglich leichte Kratzspuren.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP OH

