POL-PDLD: Brand eines Hausanbaus

Berg (Pfalz) (ots)

Am 28.05.23, um 16:25 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle der Brand eines Hausanbaus in Berg in der Ludwigstraße gemeldet. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Der Brand entstand in einem Anbau neben dem Einfamilienhaus. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindern. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

