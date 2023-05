Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - versuchter Einbruch in Neubau

Maikammer (ots)

In der Zeit von Freitag, den 26.05.2023, 18:00 Uhr und Samstag, den 27.05.2023, 11:00 Uhr, kam es durch unbekannte Täter zu einem versuchten Einbruch in einen Neubau im Bereich Oberer Schnetzweg in Maikammer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

