POL-PDLD: Burrweiler - Berauscht im PKW unterwegs

Rülzheim (ots) - Am Sonntagmorgen, den 28.05.23 im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter mit einem weißen Damenrad zu einem Wohnanwesen in der Friedensstraße in Rülzheim und entwendete dort ein Mountainbike der Marke Cube. Anschließend beließ der Täter das weiße Damenrad vor Ort und begab sich mit dem zuvor entwendeten Mountainbike zu einem Wohnanwesen in der Straße Helle Eichen in Rülzheim, wo ein weiteres ...

mehr