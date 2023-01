Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - In zwei Wohnhäuser eingebrochen

Raesfeld (ots)

Tatorte: Raesfeld, Tannenweg und Südring;

Tatzeit: 06.01.2023, zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr;

Einbrecher sind am Freitag in Raesfeld in zwei Wohnhäuser eingedrungen. Zu der ersten Tat kam es am Tannenweg: Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr. Der zweite Einbruch spielte sich zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr am Südring ab - auch in diesem Fall hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Beute machten sie dort jedoch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell