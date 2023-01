Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektroroller-Fahrer schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Neustraße;

Unfallzeit: 06.01.2023, 18.00 Uhr;

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines E-Scooters am Freitag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 40-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf der Neustraße in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Dort fuhr der Gronauer gegen eine Kabelbrücke, die auf der Fahrbahn verlegt war. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell