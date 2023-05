Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Verkehrsunfallflucht

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023, kam es zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen VW Golf entlang des Radweges parallel zur L512, zwischen Hainfeld und Rhodt, ab. Bei der Rückkehr an seinen PKW musste er feststellen, dass der unbekannte Unfallverursacher den Golf touchierte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am PKW des Geschädigten beläuft sich auf schätzungsweise 1500EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder dem gesamten Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

