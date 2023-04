Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Nachtrag zur Berichterstattung Ausgedehnter Kellerbrand führt zu Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

Bonn (ots)

Im Rahmen einer erneuten Brandnachschau durch die Feuerwehr gegen 11:00 Uhr konnten an der Einsatzstelle keine Schadenmerkmale mehr festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde erneut begangen und mittels Wärmebildkamera kontrolliert und überprüft. Es konnten keine erhöhten Temperaturen im abgelöschten Brandgut mehr festgestellt werden. Nachdem die eigentlichen Einsatztätigkeiten an der Einsatzstelle seit den Morgenstunden beendet sind, sind die Einsatzkräfte, welche heute auf den Feuerwachen tätig sind, seit Dienstbeginn damit beschäftigt, verschmutzte Schutzausrüstung, Atemschutzgeräte und Fahrzeuge zu reinigen, zu überprüfen und wieder einsatzbereit zu machen. Eine Aufgabe, welche sich vermutlich noch in den Ostermontag und in die kommende Woche hineinziehen wird. Auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen haben nach dem Abrücken von der Einsatzstelle teilweise den Vormittag des Ostersonntags noch damit verbracht, Ihre Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzbereit zu machen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell