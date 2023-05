Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Telefonanrufe von falschen Polizeibeamten

Grünstadt (ots)

Am 03.05.23 erhielten eine 82 und 86-jährige Bürgerin Telefonanrufe von "falschen Polizeibeamten". Den Damen wurde suggeriert das in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Im Anschluss versuchten die Täter die Damen auszufragen ob sie Wertsachen zu Hause aufbewahren würden. Beide Damen durchschauten den Trick von fingierten Anrufen durch "Falsche Polizeibeamte" und reagierten vorbildlich in dem Sie die Telefonate beendeten und den Sachverhalt der Polizeiinspektion Grünstadt mitteilten. Somit wurden die Damen keine Opfer dieser Betrugsmasche. Präventionstipps zu dieser und anderer Maschen findet man unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell