Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Dein Tag bei der Polizei Haßloch"

Haßloch

Unter diesem Motto beteiligte sich die Polizeiinspektion Haßloch am vergangenen Freitag, den 27.04.2023, an dem bundesweiten Aktionstag Girls'Day. Insgesamt 11 Mädchen im Alter von 12-19 Jahren hatten an diesem Tag die Möglichkeit, in den Berufsalltag einer Polizeibeamtin zu schnuppern.

Nach der Begrüßung durch den Dienststellenleiter bekamen die Teilnehmerinnen einen eindrucksvollen und actionreichen Einblick in die Arbeit einer Diensthundeführerin mit deren Sprengstoffspürhund. Darauf folgte ein Rundgang durch die Dienststelle mit der Vorstellung der einzelnen Organisationseinheiten und der Ausstattung verschiedener Einsatzfahrzeuge.

Im Anschluss an die Präsentation der persönlichen Schutzausrüstung einer Polizeibeamtin konnten die Mädchen die Gelegenheit nutzen und selbst verschiedene Schutzausstattungen anprobieren.

Ausgerüstet mit Kamera, Pinsel und Rußpulver, durften sich die Teilnehmerinnen an der Spurensuche und -dokumentation an einem vorbereiteten Tatort versuchen und sich gegenseitig Fingerabdrücke abnehmen. Zum Tagesabschluss erlebten sie noch hautnah echte Verkehrskontrollen.

Die Veranstaltungsteilnehmerinnen waren sich einig, dass es ein spannender und informativer Tag bei der Polizeiinspektion Haßloch war.

Interesse am Polizeiberuf geweckt? Hinweise zu den jeweiligen Bewerbungsvoraussetzungen, hilfreiche Tipps zum Auswahlverfahren sowie umfangreiche Informationen über die Ausbildung gibt es auf unserer Internetseite www.polizei.rlp.de/karriere

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell