POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahren unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos kam es am 02.05.2023 gegen 13:14 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Grünstadt. Alle drei Fahrzeuge fuhren hintereinander von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreisverkehr. Nach der Einmündung Industriestraße hielten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der ...

mehr