POL-OH: 3 Pressemeldungen

1.

Suche nach geschädigten Pkw-Fahrer nach "Ausbremsmanöver" auf der B27 zwischen Bad Hersfeld und Bebra

Am Donnerstag, dem 24.08.2023 gg. 11:35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkler VW Passat mit Darmstädter (DA-)Kennzeichen die B27 zwischen Bad Hersfeld und Bebra befuhr. In Höhe Mecklar tätigte der Fahrer dieses Fahrzeugs einen waghalsigen Überholvorgang und bremste das überholte Fahrzeug bis zum Stillstand mitten auf der Bundesstraße ab. Dieses Ausbremsen wiederholte der Fahrer noch ein zweites Mal.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet die Fahrzeug-Nutzer des ausgebremsten Fahrzeuges, sich unter ihrer Telefon-Nr. 06621/932-0 oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, www.polizei.hessen.de, melden.

2.

Verkehrsunfallflucht auf der B254 zw. Schrecksbach und Alsfeld

Am Freitag, dem 25.08.2023, gegen 12:50 Uhr, befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem LKW die B 254 aus Richtung Schrecksbach kommend in Fahrtrichtung Alsfeld. Etwa auf Höhe der Losemühle kam ihr ein anderer LKW, entgegen. Der entgegenkommende LKW überfuhr zum Teil die Mittelleitlinie und befand sich somit auch auf der Fahrspur der LKW-Fahrerin. Um einen Unfall zu vermeiden, musste diese ausweichen und touchierte mit ihrem LKW die Leitplanke. Am LKW entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Die Polizei Alsfeld bittet um Hinweise unter der Tel. 06631 974-0.

3.

Verkehrsunfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz in Poppenhausen- Abtsroda

Am Dienstag, dem 22. August, wurde ein blauer Pkw VW Golf zwischen 14:00 und 23:00 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Wasserkuppenstraße in Poppenhausen, OT Abtsroda, von einem bislang unbekannten Fahrzeuge im Bereich der rechten Front beschädigt. Der Schadenverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 9612-0 in Verbindung zu setzen.

