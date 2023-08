POL-OH: UPDATE: Ermittlungen nach Hinweis auf verbale Bedrohung

Osthessen (ots) - FD Zusammenstoß beim Abbiegen Fulda. Eine 57-jährige VW-Fahrerin aus Dipperz wurde bei einem Unfall am Mittwoch (23.08.) leicht verletzt. Ein 59-jähriger VW-Kombi-Fahrer befuhr gegen 15.45 Uhr in Fulda die K 110 aus Richtung Westring kommend und wollte in die Karrystraße in Fahrtrichtung Besges abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit ...

