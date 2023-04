Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wollte ein 40-jähriger Ludwigshafener an einer Tankstelle Alkohol kaufen. Da er schon erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte, wollte der Mitarbeiter ihm nichts mehr verkaufen. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Fahrrad davon, um es bei der nächsten Tankstelle zu versuchen. Der Mitarbeiter verständigte schließlich die Polizei. Eine Streife stellte den Mann an der Tankstelle fest, wo er gerade dabei war, sich erneut Alkohol zu besorgen. Beim Erblicken der Polizei wollte der Mann noch flüchten, schnappte sich sein abgestelltes Rad, was er sich unter den Arm klemmte, und rannte los. Die Polizisten waren aber schneller und hielten ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er auch absolut nicht mehr sicher auf den Beinen war und angab, noch mehr Alkohol kaufen zu wollen, verbrachte er noch einige Stunden zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell