Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Fatbike entwendet - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Diebstahl von Baustelle

Hünfeld. Zwischen Mittwochmittag (23.08.) und Donnerstagmorgen (24.08.) brachen Unbekannte einen Baucontainer, der sich auf einer Baustelle an der L 3176 in Höhe Sargenzell befindet, auf. Aus diesem entwendeten sie diverse Werkzeuge, zwei Kabeltrommeln, zwei Kanister sowie eine Schubkarre im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fatbike entwendet

Fulda. Von dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Klee-Straße entwendeten Langfinger zwischen Mittwochabend (23.08.) und Donnerstagmorgen (24.08.) auf bislang unbekannte Weise ein schwarzes Pedelec der Marke "Fatbike" im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Künzell. Ein Mehrfamilienhaus in der Fuldaer Straße in Bachrain war am Donnerstag (24.08.), gegen 23.35 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Derzeitigen Erkenntnissen nach machten sich die Langfinger an einem Küchenfenster zu schaffen und schlugen dessen Scheibe ein. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell