Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VW Polo beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Eine 58-jährige Frau parkte ihren schwarzen VW Polo am Donnerstag (17.08.), gegen 18 Uhr, in der St.-Nikolay-Straße im Bereich des Friedhofes. Als sie rund zehn Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

