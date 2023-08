Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf der B27 - Sattelzug mit 27 Tonnen schwerer Betonwand kippt im Kurvenbereich um

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Mittwoch (23.08.2023) befuhr ein 42-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen gegen 15.00 Uhr die Bundesstraße 27, aus Richtung Fulda kommend, in Richtung Bad Hersfeld. Der Sattelauflieger (Tiefauflieger) war mit einer 27 Tonnen schweren Betonwand beladen. An der Abfahrt Hünfeld-Nord wollte der Sattelzugfahrer auf die B84 in Richtung Rasdorf abfahren. In einer langgezogenen Rechtskurve kippte der Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach links und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 79.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungs- und Abschleppmaßnahmen war die B27 - Abfahrtsbereich zur B84 - bis 20.30 Uhr gesperrt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

