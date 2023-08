Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hinweise nach sexueller Belästigung erbeten - Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert

Fulda (ots)

Hinweise nach sexueller Belästigung erbeten

Fulda. Eine 23-jährige Frau aus Fulda lief am Dienstagabend (22.08.), gegen 21.20 Uhr, von einem Hotel in der Pauluspromenade über einen Fußweg in den Schlosspark, als sie derzeitigen Erkenntnissen nach von einem Unbekannten zum Stehenbleiben aufgefordert wurde. Obwohl die Frau weiterlief, sei sie von diesem unvermittelt unsittlich berührt worden. Als sie drohte die Polizei zu rufen, habe der Mann von ihr abgelassen und sei davongegangen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 175 Zentimeter groß, dunkler Teint, sehr kurze Haare - vermutlich Glatze. Bekleidet war er mit einem schwarzen Tanktop und einer schwarzen oder grauen Hose. Der Mann habe mit einem für die 23-Jährige nicht genau definierbarem Akzent gesprochen und war möglicherweise in Begleitung zwei weiterer männlicher Personen, mit denen er zuvor bei einer Sitzgruppe nahe des Fußweges gesessen hatte. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert

Haselstein/Großentaft. Entlang der B 84 - in Höhe des Abzweigs nach Haselstein (L 3258) und Großentaft (L 3173) - beschmierten Unbekannte Verkehrs- und Hinweisschilder, eine Ortshinweistafel sowie das Schild des Wanderparkplatzes Stallberg mit roter und schwarzer Farbe. Der Tatzeitpunkt liegt vermutlich zwischen Dienstag (15.08.) und Mittwoch (16.08.). Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652 9658-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizeistation Hünfeld

Julissa Sauermann

