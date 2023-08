Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Straße "Im Stift" wurde am Dienstagmorgen (22.08.) Ziel unbekannter Täter. Zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr betraten die Einbrecher unbefugt das umzäunte Gelände und hebelten an Türen und Kühlfächern. Mitsamt mehreren Getränkeflaschen im Wert von etwa 35 Euro flüchteten sie schließlich unerkannt. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Neuenstein. Am Dienstag (22.08.) stahlen Unbekannte das amtliche Kennzeichen HR-D 1173 eines braunen Dacia Sandero. Zur Tatzeit, zwischen 6.20 Uhr und 13.40 Uhr, war das Auto auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Schulstraße in Obergeis abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

