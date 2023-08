Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Siebenjährige leicht verletzt

Fulda. Ein siebenjähriges Mädchen aus dem Allgäu, welches sich als Beifahrerin in einem Audi befand, wurde bei einem Unfall am Montag (21.08.) leicht verletzt. Die 36-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 11.40 Uhr die Wasserkuppenstraße aus Richtung Heidelsteinstraße kommend in Fahrtrichtung Gichenbachstraße. Im Kreuzungsbereich Gichenbachstraße/Wasserkuppenstraße/Dalherdaer Straße kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einer 36-jährigen Ford-Fahrerin, welche die Gichenbachstraße aus Richtung Kreuzbergstraße kommend in Fahrtrichtung Dalherdaer Straße befuhr. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

HEF

Kollision mit Fahrrad

Bad Hersfeld. Am Montag (21.08.), gegen 15 Uhr, befuhren eine 55-jährige Fahrradfahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer - beide aus Ludwigsau - den Radweg parallel der B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedlos. Auf Höhe der Zufahrt zu den Häusern der Friedloser Straße/Ecke Am Giegenberg kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision der 55-Jährigen mit einem Mercedes Sprinter eines 35-jährigen Fahrers aus Vellmar, welcher nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts auf die B27 abbiegen wollte. Daraufhin kam auch der Fahrradfahrer zu Fall. Die Zweiradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer und der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

