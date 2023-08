Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Umkleide - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Geldbörse entwendet

Fulda (ots)

Diebstahl aus Umkleide

Ebersburg. Derzeitigen Erkenntnissen nach begaben sich Unbekannte am Sonntag (20.08.), gegen 16.30 Uhr, während eines Fußballspiels in der Jahnstraße in Weyhers in die dortige Umkleidekabine und entwendete unter anderem Bargeld, Mobiltelefone, Schmuck und Zigaretten. Durch einen Zeugen wurde eine verdächtige Person in der Nähe der Kabine wahrgenommen, die wie folgt beschrieben wird: männlich, circa 190 Zentimeter groß, etwa 25 bis 35 Jahre alt, dünne Statur, bekleidet mit einem hellen Shirt, einer dunkelgrauen kurzen Hose und einer Goldkette. Ob diese mit den Diebstählen in Verbindung steht, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Künzell. Ein Mehrfamilienhaus im Mühlengrundweg in Bachrain war zwischen Samstag (19.08.) und Montag (21.08.) Ziel unbekannter Täter. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sie sich Zutritt, beschädigten eine Wohnungstür und flüchteten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet

Fulda. Ein junger Mann aus Nürtingen legte am Dienstagmorgen (22.08.), gegen 0.05 Uhr, seine Geldbörse auf einen Tisch in einem Imbiss in der Mittelstraße. Diese ließ er kurze Zeit unbeaufsichtigt. Das nutzte ein bislang unbekannter Mann, um die Geldbörse zu entwenden und zu flüchten. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 20 bis 30 Jahre, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, schlanke Statur, blaues T-Shirt. Er führte einen kleinen blauen Rucksack mit sich.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell