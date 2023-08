Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungstüren aufgehebelt - Einbruch - Versuchter Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wohnungstüren aufgehebelt

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten zwischen Donnerstag (10.08.) und Freitag (18.08.) mehrere Türen von Wohnungen eines aktuell leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Markt" auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Einbrecher einen Staubsauger des Herstellers Bosch, eine Handsäge der Marke Hegner, ein Handrührgerät sowie mehrere Kisten des Herstellers Auer. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Zeugen beobachteten eine etwa 1,60 Meter große Person mit schwarzem T-Shirt, schwarzer, langer Hose, schwarzen Baustellenhandschuhen und einer schwarzen Bauchtasche in der Nähe des Hauses. Ob diese mit den Einbrüchen in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Cornberg. Mindestens zwei unbekannte Männer verschafften sich in der Nacht zum 30 Juli 2023, zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Werkzeugschuppen eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Berg". Anschließend stahlen die Täter eine orangefarbene Kettensäge des Hersteller Timberjack, ein Beil mit Ledergriff und eine fünf Liter Propan-Gasflasche im Gesamtwert von etwa 120 Euro. Sie flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die beiden Männer können als circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß, mit langärmeliger Oberbekleidung und einer schwarzen Umhängetasche beschrieben werden. Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bebra. Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Montagmorgen (21.08.) unbefugten Zutritt zu einem gewerblichen Gelände in der Lindenallee. Als der Täter ein Fenster eines dortigen Gebäudes einschlug, wurde ein Anwohner auf die Geräuschkulisse aufmerksam und sprach den Einbrecher an. Daraufhin ließ dieser von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der männliche Täter soll eine athletische Figur gehabt haben, schwarz bekleidet gewesen sein und eine schwarze Basecap und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

