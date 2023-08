Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Rotenburg:

Am 19.08.2023, um 05.30 Uhr kam es in Rotenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Mündershäuser Straße stadtauswärts in Richtung Dickenrück und verlor in Höhe der Hausnummer 41, aus bisher unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in ein Hoftor/Torpfosten. Der PKW wurde durch den Unfall stark beschädigt und wurde durch den Verursacher auf den unweit von der Unfallörtlichkeit befindlichen Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am PKW wird auf ca. 7000 EUR und der am Zaun auf ca. 1000EUR geschätzt. Die Polizei erlangte erst ca. zwei Stunden nach dem Unfall, Kenntnis von dem Sachverhalt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

Wildeck:

In der Nacht vom 17.08.2023 auf den 18.08.2023 kam es in Wildeck/Obersuhl zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Die 37-jährige Geschädigte hatte ihren PKW in der Eisenacher Straße, in ihrer Hofeinfahrt, ordnungsgemäß geparkt. Der Spurenlage zufolge ist der unbekannte Täter über das Heck auf das Fahrzeugdach geklettert und krabbelte in Richtung Front des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden an der Heckschürze, sowie am Dach des Fahrzeuges. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Rotenburg, POK Weirich

