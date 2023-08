Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit gestürztem Kradfahrer in Rupsroth

Hilders (ots)

Glück im Unglück hatte ein 20-jähriger Kradfahrer aus dem Vogelsbergkreis, welcher am Samstagmittag (19.08.), gegen 12 Uhr, auf der Landesstraße 3068 von Rupsroth in Richtung Dietges unterwegs war. Der Zweiradfahrer kam im Kurvenbereich mit seiner Yamaha in Höhe des Dietgeser Weges in Rupsroth zu Fall, zog sich hierbei jedoch glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ursächlich für den Sturz war derzeitigem Kenntnisstand ein weiteres, entgegenkommendes Motorrad, welches die Kurve an der Unfallörtlichkeit schnitt und hierbei auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 20-Jährige mit seinem Krad aus, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über dieses und stürzte. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, so dass eine Verkehrsunfallflucht vorliegt, Bei dem Verursacher könnte es sich möglicherweise um ein dunkles BMW-Motorrad gehandelt haben, was jedoch nicht gesichert ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681/96120, jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Bolle, POK, Polizeistation Hilders

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell