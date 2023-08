Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über drei Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (17.08.) parkte ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld um 21 Uhr seinen schwarzen BMW X5 ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Markt in Bad Hersfeld. Als er am Freitag (18.08.), gegen 12 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er frische Unfallschäden an der linken hinteren Stoßstangenseite fest. Offensichtlich hat ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug beim Rangieren den parkenden PKW des Mannes touchiert und sich in der Folge von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden an dem X 5 in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 06621/932-0, bei der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de entgegen genommen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Freitagabend (18.08.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Bad Hersfeld mit seinem roten VW Polo die Straße "Alter Kirchweg" stadteinwärts in Richtung der Straße "Am Frauenberg". Zur gleichen Zeit befuhr eine 85-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Renault Capture die Ausfahrt des dortigen Friedhofes und wollte in die Straße "Alter Kirchweg" einbiegen. Offenbar aufgrund einer Unachtsamkeit sowie eines kurzzeitigen technischen Problems mit ihrem Fahrzeug, übersah die ältere Damen den vorfahrtsberechtigten jungen Mann. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Alleinunfall mit Sachschaden - Traktor kommt von der Straße ab

Hohenroda. Am Freitagabend (18.08.) befuhr ein 51-jähriger Mann aus Hohenroda mit seiner Landwirtschaftlichen Zugmaschine sowie dem dazugehörigen Anhänger die Schwarzengrunder Straße aus Richtung des Ortsteiles "Schwarzengrund" in Richtung "Oberbreizbach". Plötzlich geriet das Fahrzeug offenbar aufgrund eines technischen Problems kurzzeitig ins Schlingern. Der befestigte Anhänger "schaukelte" sich durch das zuvor getätigte Fahrmanöver immer weiter auf und kippte letztendlich auf der Straße um. Hierbei beschädigte er einen Netzknotenpunkt am Fahrbahnrand (sogenanntes "Käse-Eckchen" zur Einteilung der Straßenbereiche). Der Kraftfahrzugführer konnte seinen Anhänger selbstständig wieder aufrichten. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Anhänger und am Netzknotenpunkt in einer Gesamthöhe von circa 20.000 Euro.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Liemen, POK`in

