POL-OH: Versuchter Rollerdiebstahl - Münzautomat versucht aufzubrechen - Einbruch in Apotheke - Einbruch in Einfamilienhaus - Handy entwendet

Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag (17.08.) einen Roller des Herstellers Piaggio zu entwenden. Das Zweirad war im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Waldschlösschen" abgestellt. Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzautomat versucht aufzubrechen

Fulda. Ein bislang Unbekannter fuhr in der Nacht zu Freitag (18.08.), gegen 0 Uhr, mit einem Fahrrad in ein Parkhaus in der Lindenstraße. Dort versuchte er mit Gewalt einen Münzautomaten aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Hünfeld. Eine Apotheke in der Straße "Niedertor" war zwischen Mittwochabend (16.08.) und Donnerstagmorgen (17.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters im Obergeschoss verschafften sich diese Zutritt zum Inneren und entwendeten unter anderem Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Derzeitigen Erkenntnissen nach flohen die Langfinger im Anschluss durch eine Kellertür in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Auf bislang unklare Art und Weise gelangen Einbrecher am Donnerstag (17.08.), zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Birkenallee. Mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich flüchteten sie. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy entwendet

Fulda. Eine 25-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (17.08.), gegen 18 Uhr, von einem unbekannten Mann auf einer Treppe im Bahnhofsgebäude angerempelt. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon im Wert von rund 400 Euro durch diesen aus der Tasche ihres Kleides entwendet wurde. Sie beschreibt den Mann wie folgt: älter als 25 Jahre, circa 180 cm groß, schlanke Statur, braunes Haar, bekleidet mit einem roten Pullover und einer Jeanshose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

