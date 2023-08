Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an leerstehendem Haus

Schotten (ots)

In der Nacht von Dienstag (15.08.) auf Mittwoch (16.08.) kam es an einem Reihenhaus in der Vogelsbergstraße in Schotten zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Haustür. Im Anschluss hielten sich die unbekannten Täter offenbar längere Zeit in dem aktuell leerstehenden Haus auf und konsumierten diverse Alkoholika. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 500 Euro. Durch den Polizeiposten Schotten wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach (Tel: 06641 / 971 -0), jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Kühnel, POK, Polizeiposten Schotten

