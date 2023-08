Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Erdkabel entwendet - Einbruch in Schule

Fulda (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagmorgen (17.08.), gegen 1.10 Uhr, über einen Balkon Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Reinhardstraße. Die Bewohner wurden durch Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam. Als dieser sie bemerkte, flüchtete der Langfinger umgehend mit Diebesgut - darunter unter anderem ein Portmonee - im Wert von etwa 200 Euro. Er wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Figur. Er trug zum Tatzeitpunkt weiße Sportschuhe sowie graue Bekleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Erdkabel entwendet

Fulda. Unbekannte Täter begaben sich zwischen dem 20. Juni und 15. August auf ein Betriebsgelände in der Weimarer Straße. Dort entwendeten sie auf bislang nicht bekannte Weise Erdkabel im Wert von rund 5.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (16.08.) Zutritt zu einem Schulgebäude in der Abt-Richard-Straße. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge wie beispielsweise Wasserpumpenzangen, Inbusschlüssel und Schraubenzieher sowie Altmetall. Die Höhe des Diebesgutes und Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Neuhof. Zwischen Freitag (11.08.) und Montag (14.08.) beschädigten unbekannte Täter in der Schützenstraße auf einem dortigen Kinderspielplatz eine Wasserpumpe. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen brachen sie die Pumpe gewaltsam auseinander und zerschlugen den Wasserpumphebel in mehrere Teile. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Neuhof unter der Telefonnummer 06655/ 9688-0 zu wenden.

