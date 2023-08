Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Aktueller Lkw_Unfall BAB 4 - keiner verletzt

Ein mit 8 Tonnen Schokolade beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen, gegen 04.10 Uhr, auf der BAB 4, Bad Hersfeld in Richtung Erfurt, zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr die Leitplanke und kam mit ca. 25 Felder Leitplanke unter bzw. vor seinem Gespann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Sattelzug steht nun über die gesamte Fahrbahn, so dass aktuell die Fahrbahn in Richtung Erfurt voll gesperrt ist. Der 28j-ährige Fahrer aus Kirchhain blieb unverletzt. Zur Unfallursache können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden dürfte bei ca. EUR 100.000,- liegen.

Gefertigt: PHK Norman Neumann

