Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Marienstatue wieder bei Besitzer

Hünfeld (ots)

Sie lag einsam und verlassen im Panoramaring, jetzt ist die Marienstatue wieder zurück bei ihrem Besitzer.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hünfeld gingen nach der untenstehenden Pressemitteilung zahlreichen Hinweisen nach. Wie sich inzwischen glücklicherweise herausgestellt hat, wurde die aufgefundene Statue aus keiner Mariengrotte oder Ähnlichem entwendet. Stattdessen stammt sie aus einer privaten Grotte in einem Schrebergarten. Da diese nach Aussagen des Besitzers nun ihren Standort wechseln sollte, wurde die rund 20 Kilo schwere Statute kurzzeitig während des Transports am Straßenrand im Gras abgelegt. Ein aufmerksamer Passant hatte - wie wir berichteten - diese kurz darauf gefunden und der Polizei übergeben. Nach einigen ungeplanten Zwischenstationen ist die Marienstatue nun also wieder bei ihrem rechtmäßigen Besitzer.

Ursprungsmeldung:

Marienstatue aufgefunden - Hinweise erbeten

Hünfeld. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Donnerstagvormittag (27.07.) im Panoramaring Hünfeld eine Marienstatue am Straßenrand aufgefunden. Es handelt sich dabei um einen Betonguss mit einer Höhe von etwa 80 Zentimetern und einem Gewicht von rund 20 Kilogramm. Durch den verwitterten Zustand der Statue wäre es möglich, dass diese in einem Außenbereich - eventuell einer Mariengrotte - aufgestellt war. Erste Ermittlungen der Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Hünfeld verliefen jedoch ohne Erfolg und lieferten keine Anhaltspunkt über die Herkunft der Figur. Wer kann Hinweise geben, ob und wo die Marienstatue möglicherweise entwendet worden ist? Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652 / 96580.

Zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5571588

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell