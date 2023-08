Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller entwendet

Fulda (ots)

Roller entwendet

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag (14.08.) einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot, der auf einem Abstellplatz in der Rabanusstraße geparkt war. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlossen sie diesen kurz und fuhren zur Lindenstraße, wo sie das Zweirad wieder abstellten und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell