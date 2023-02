POL-GM: Ins Abseits geraten - Fahrer musste zur Blutprobe

Engelskirchen (ots) - Zwei Unbekannte entwendeten am Mittwoch (15. Februar) Bargeld aus einer Postfiliale an der Overather Straße in Engelskirchen-Loope. Zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr betrat ein Mann die Filiale und verwickelte den Mitarbeiter in ein Gespräch und lenkte ihn so ab. Wie auf Aufzeichnungen einer Videoüberwachungskamera zu sehen ist, betrat währenddessen ein zweiter Mann das Geschäft und begab sich in ...

