Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pkw touchiert Radfahrer und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Hückeswagen (ots)

Ein roter VW Golf streifte am Mittwoch (15. Februar) einen 37-jährigen Radfahrer in einem Einmündungsbereich bei Westenbrücke. Die Pkw-Fahrerin fuhr weiter. Gegen 6.35 Uhr fuhr der 37-jährige Hückeswagener mit seinem E-Bike auf dem Geh-/Radweg parallel zur B 237 in Richtung Wipperfürth. Als er den Einmündungsbereich zur K5 passierte, touchierte ihn ein aus der Einmündung kommender roter VW Golf am Hinterrad. Einen Sturz konnte der Radfahrer noch verhindern, sodass er unverletzt blieb. An dem E-Bike entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Die Fahrerin des Golfs fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sie war etwa 60 bis 70 Jahre alt, hatte schulterlanges, leicht lockiges braunes Haar und ein rundliches Gesicht. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell