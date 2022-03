POL-PDPS: Diebstahl in der Hallplatz Galerie - Zweibrücken

Pirmasens (ots) - Am 03.023.2022, zwischen 09:55 Uhr und 10:40 Uhr, kam es in der Neufferstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 34-Jährige Geschädigte stellte seinen schwarzen, Ford Mustang, in der Neufferstraße, Höhe des Anwesens Nr. 57, unbeschädigt ab. Als er von einem Termin gegen 11:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Geschädigte einen Lackschaden an der Beifahrertür fest. Der ...

mehr