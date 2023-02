Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nächtlicher Einbruch während Bewohner schliefen

Bergneustadt (ots)

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Wiedeneststraße schliefen, brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15. Februar) in das Haus ein. In der Tatzeit zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr hebelten die Täter das Küchenfenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Aus einer Handtasche im Flur nahmen sie Bargeld aus einem Portemonnaie mit und flüchteten anschließend durch die Küchentür. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

