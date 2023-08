Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Zweirad

Eichenzell. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin - beide aus Ebersburg - wurden bei einem Unfall am Montag (14.08.) schwer verletzt. Der 17-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr die Gersfelder Straße aus Richtung Welkers kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im Einmündungsbereich Gersfelder Straße / Munkenstraße kam es aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Audi-Fahrerin, welche die Munkenstraße befuhr und nach aktuellem Kenntnisstand auf die Gersfelder Straße in Fahrtrichtung Welkers einfahren wollte. Der Krad-Fahrer und seine Sozia wurden mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Mit Fahrrad gestürzt

Künzell. Bei einem Unfall am Montag (14.08.) erlitt eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 21 Uhr die Turmstraße aus Richtung L 3377 kommend in Richtung Künzeller Straße. In Höhe der Hausnummer 15 a wollte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierbei rutschte sie aus unklarer Ursache mit ihrem Fahrrad auf der regennassen Fahrbahn aus und stürzte. Die 31-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein schwarzer BMW 430 d wurde am Sonntag (13.08.) von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken hinteren Seite beschädigt. Das Auto war nach vorliegenden Erkenntnissen in der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.20 Uhr in einer Parkbox auf dem Domplatz ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (12.08.), gegen 19 Uhr, bis Sonntag (13.08.), gegen 10 Uhr, parkte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Burghaun seinen schwarzen Daimler CLA 220 CDI im Bereich des Parkplatzes Europaallee (Fuldasee) im Bereich der Unterführung BAB 4. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das abgestellte Fahrzeug in diesem Zeitraum und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Angersbach. Am Donnerstag (10.08.), gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleintransporter die Landenhäuser Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Rudloser Straße einbiegen. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Zweiradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Fahrradfahrerin gestürzt

Schlitz. Am Samstag (12.08.), gegen 9.15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Sprinter der Marke Daimler rückwärts die Straße "Zum Steg". Eine 50-jährige Fahrradfahrerin befuhr derzeitigen Erkenntnissen nach ebenfalls die Straße "Zum Steg" und musste, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremsen. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

