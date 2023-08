Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Restaurant in Homberg (Ohm) mit einer verletzten Person

Homberg/Ohm (ots)

Am Montag (14.08.), um 19:18 Uhr, kam es in der Küche eines Restaurants in Homberg (Ohm) zum Brand einer Dunstabzugshaube. Nach ersten Ermittlungen bildete sich beim Anzünden des Gasherdes eine Stichflamme, welche die darüber installierte Dunstabzugshaube in Brand setzte. Der Brand konnte durch einen Nachbarn mittels Feuerlöscher schnell abgelöscht werden, wodurch ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Der Helfer musste jedoch wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch einen Krankenwagen in eine Klinik verbracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch eine Streife der Polizeistation aufgenommen.

