POL-OH: Fahrzeug zerkratzt - Hinweise nach Bedrohung erbeten - Diebstahl aus Gaststätte - Zeugin ertappt Rollerdiebe - Zeugenaufruf nach Brand von Pkw

Fahrzeug zerkratzt

Gersfeld. Unbekannte Täter zerkratzten derzeitigen Erkenntnissen nach am Freitag (11.08.), zwischen 11 und 18 Uhr, mutwillig mittels unbekanntem Gegenstand den weißen Kia Venga eines 64-Jährigen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Wacht". Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nach Bedrohung erbeten

Fulda. Zwei bislang unbekannte Jugendliche entwendeten am Freitag (11.08.), gegen 18.30 Uhr, eine in einem Schwimmbad in der Jahnstraße auf einem Handtuch liegende Tasche. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sie sodann ansprach und aufforderte, die Tasche zurück zu legen. Sie kamen der Aufforderung nach. Als der Zeuge die beiden jungen Männer jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, bedrohte derzeitigen Erkenntnissen nach einer der Jugendlichen den Mann augenscheinlich mit einem Messer. Beide Unbekannten flüchteten im Anschluss in Richtung Löherstraße / Rangstraße. Sie werden von Zeugen wie folgt beschrieben:

- Person 1: circa 170 bis 180 cm groß, 13-15 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer orangenen Badehose. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. - Person 2: circa 170 cm groß, 16 - 17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkelblaue Badehose und ein graues Oberteil.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Gaststätte

Hünfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (11.08.) und Samstagnachmittag (12.08.) vermutlich über ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße. Im Inneren hebelten sie einen Dart- und einen Spielautomaten gewaltsam auf und entwendeten Münzgeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugin ertappt Rollerdiebe

Fulda/Gersfeld. Eine aufmerksame Zeugin wurde am Sonntagmittag (13.08.), gegen 12 Uhr, auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich augenscheinlich am Skateparkplatz in Gersfeld an einer Vespa zu schaffen machten. Als sie diese ansprach, flüchteten sie in Richtung B 279. Die alarmierte Streife stellte kurz darauf fest, dass die schwarze Vespa am Tag zuvor am Fuldaer Bahnhof entwendet worden war. Die Zeugin beschreibt die Jugendlichen wie folgt: Person 1: etwa 15-16 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Basecap, dunkler Pulli mit weißer Aufschrift auf dem linken Arm, schwarze Kapuzenweste, schwarze Hose mit seitlichen, weißen Streifen, dunkle Schuhe mit heller Sohle. Person 2: etwa 15-16 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schmale Statur, mitteleuropäisches Aussehen, dunkles Oberteil, dunkle Jogginghose. Das Zweirad wurde inzwischen von seinem Besitzer wieder abgeholt.

Zeugenaufruf nach Brand von Pkw

Eichenzell. Am frühen Montagmorgen (14.08.) kam es auf einem Firmengelände in der Straße "Auf der Milse" in Welkers zum Brand eines Audi A7.

Etwa gegen 4.30 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge auf das Feuer aufmerksam und informierte die Einsatzkräfte. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Das Auto wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer an dem Auto kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Momentan kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nun nach einem schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann, der sich zur Tatzeit im dortigen Bereich aufgehalten haben soll. Er soll helle Turnschuhe, ein helles Kapuzenshirt und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen im Bereich des Oberschenkels getragen haben. Ob dieser Mann mit dem Brand in Verbindung steht, ist derzeit noch unklar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Suski / Sauermann

