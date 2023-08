Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Radmuttern gelöst - Kennzeichendiebstahl - Pedelec gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Wildeck. Unbekannte betraten am Freitag (11.08.) unbemerkt eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bengendorfer Straße und entwendeten eine Geldbörse. Die genaue Höhe des Diebesguts ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radmuttern gelöst

Ronshausen. Die Radmuttern eines gelben Honda Accord lockerten Unbekannte zwischen Donnerstagvormittag (10.08.)und Freitagmorgen (11.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Ibaer Weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (11.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-XI 770 eines grauen Ford Fusion. Zur Tatzeit stand der Pkw in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Bebra. Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses stahlen Unbekannte am Sonntag (13.08.), zwischen 1 Uhr und 11 Uhr, ein grünes Pedelec des Herstellers Stevens, Modell E-Juke. Das Zweirad im Wert von circa 4.200 Euro war zur Tatzeit mit einem Kettenschloss gesichert. Dieses wurde nach aktuellem Kenntnisstand von den Tätern gewaltsam geöffnet und am Tatort zurückgelassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

