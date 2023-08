Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Medizinischer Notfall verursacht Verkehrsunfall in Fulda aus

Fulda (ots)

Am Samstag (12.08.2023) ereignete sich gegen 12.35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Innenstadt von Fulda. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Hilders erlitt einen medizinischen Notfall und war aufgrund dessen nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen. Er befuhr die Magdeburger Straße stadteinwärts, als er in Höhe des Sportbades Ziehers plötzlich das Gaspedal durchtrat und sein Fahrzeug nicht mehr lenken konnte. Die 18-jährige Beifahrerin erkannte die Situation, ergriff das Lenkrad und versuchte die Spur zu halten. Der Versuch, den Fuß des Fahrers vom Gaspedal zu bekommen, gelang ihr jedoch nicht. Um einen schweren Unfall mit dem noch beschleunigenden Fahrzeug zu verhindern, riss sie schließlich das Lenkrad nach rechts. Dabei überfuhr das Fahrzeug den Gehweg und stieß gegen eine Fußgängerampel. Anschließend überquerte es die Fahrbahn nach links und überfuhr eine massive Straßenlaterne. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der PKW schleuderte sodann weiter geradeaus in eine Hecke mit massivem Baumbestand, drehte sich um 360 Grad und kam schließlich zum Stillstand. Dabei wurde ein Verteilerkasten für die Telekommunikation vollständig zerstört. Der Fahrzeugführer wurde in Folge des Unfalles zwar nur leicht verletzt, aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. Seine Beifahrerin und eine hinten sitzende 20-jährige Mitfahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, aber zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 32.500 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell