Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer unter Alkohol

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gegen zwei Radfahrer mussten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet werden. Gegen 02.00 Uhr stürzte ein 70-Jähriger mit seinem Rad in der Mühlhäuser Straße, stieg wieder auf und fuhr in unsicherer Weise weiter. Polizeibeamte nahmen diese Situation war und stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von über 0,6 Promille fest. In Anbetracht der Ausfallerscheinungen bedeutet dies eine relative Fahruntüchtigkeit und stellt eine Straftat dar. Im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit bewegte sich ein 22-Jähriger um 04.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Dessen Alkoholisierung lag bei über 1,8 Promille. Beiden Radfahrern musste eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verboten werden. (as)

