LPI-GTH: Auto abschleppreif

Friedrichroda / LK Gotha (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend 23:00 Uhr bis Samstagvormittag 10:00 Uhr wurde in Friedrichroda, Max-Küstner-Straße ein abgeparkter Pkw VW Passat durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug hinterließ am linken Fahrzeugheck des VW einen Schaden in Höhe von 2000 EUR. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder Unfallfahrer geben können. Az ...

