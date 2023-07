Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Seniorin betrogen - Falsche Polizeibeamte machen reiche Beute

Ilmenau, Blumenstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023 gegen 17:30 Uhr ist eine 90-jährige Frau aus der Bergrat-Voigt-Straße Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" schilderte ein unbekannter, männlicher Anrufer die Festnahme von zwei rumänischen Einbrechern, bei welchen angeblich ein Zettel mit der Anschrift der Geschädigten gefunden wurde. Diese wurde ersucht ihre Wertgegenstände und Bargeld zur Sicherheit an die Polizei zu übergeben. In einem weiteren Telefonat erfragten die unbekannten Täter sodann die Bankdaten und ließen sich genaue Kontostände der Geschädigten benennen. Später erschien einer der unbekannten Täter an der Anschrift der 90-jährigen und ließ sich Schmuck, Bargeld und EC-Karte im Wert von circa 8000,-EUR in einem Topf übergeben. Die Geschädigte erhielt 100,-EUR vom unbekannten Täter zurück, damit sie noch etwaige Einkäufe tätigen konnte. Der männliche Abholer konnte wie folgt beschrieben werden: osteuropäischer Phänotyp, 23 Jahre alt, ca. 170 Zentimeter groß und schlank, kurze, dunkle Haare, trug dunkle Kleidung, sprach gebrochen deutsch und führte einen blau, geblümten Emaille Topf bei sich. Zu vorgenannter Betrugshandlung nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0169244/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

Die Polizei oder Staatsanwaltschaft wird sie am Telefon nie um ihr Bargeld und / oder ihre wertvollen Gegenstände bitten.

Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld, Schmuck oder persönlichen Daten. - Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell