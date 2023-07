Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beamer entwendet und Sachschaden verursacht

Ilmenau, Ortsteil Unterpörlitz, Martinrodaer-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 30.06.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, den 01.07.2023, 07:30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster an der Rückseite des Sportlerheims in der Martinrodaer-Straße. Hier wurde eine Verbindungstür und drei Metallschränke aufgehebelt. Aus einem der Schränke entwendeten die unbekannten Täter einen Beamer im Wert von circa 500,-EUR. Der am Fenster, der Verbindungstür sowie an den Schränken entstandene Sachschaden wurde mit circa 1000,-EUR angegeben. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0169131/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell