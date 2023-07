Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Straftaten in der Innenstadt von Gotha

Gotha (ots)

Gleich mehrere Straftaten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23:00 Uhr und 03:00 Uhr in der Innenstadt von Gotha nach der Open Air Veranstaltung "Kuba Nacht". Gegen 23:00 Uhr kam es auf dem Hauptmarkt zu einer sexuellen Belästigung durch eine stark alkoholisierte männliche Person. Hierbei berührte der 35-jährige Täter eine Frau und ein Mädchen unsittlich. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Mann 2,69 Promille. Der Täter wurde mittels polizeilichem Platzverweis umgehend aus der Innenstadt entfernt und die Anzeige aufgenommen. Weiterhin gerieten gegen 00:30 Uhr zwei stark alkoholisierte männliche Personen auf dem Neumarkt in Streitigkeiten, in deren Folge der 39-Jährige dem 34-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Der Täter erhielt umgehend einen polizeilichen Platzverweis. Gegen 02:45 Uhr schlug auf dem Neumarkt ein noch Unbekannter nach einer Streitigkeit auf einen stark alkoholisierten 33-Jährigen mehrfach ein, der daraufhin im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Es wurde ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Ermittlungen zu den jeweiligen Straftaten wurden durch die LPI Gotha aufgenommen. (rd)

