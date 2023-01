Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.01.23, 18:00 Uhr bis 23:40 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Kämpchenstraße in Emmerich-Hüthum ein. Aus dem Haus wurden diverse Schmuck- und Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen zur Tatzeit geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (Lst)

