Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Exhibitionist zeigte sich in schamverletzender Weise

Weeze (ots)

Am Freitag, 07.01.23 gegen 22:15 Uhr zeigte sich ein Mann in schamverletzender Weise am Bahnsteig des Bahnhofs, indem er öffentlich an seinem Glied manipulierte. Der Mann wurde durch die 13- und 15 jährigen Geschädigte, welche im wartenden Zug mit Fahrtrichtung Goch saßen, wie folgt beschrieben: Etwa 30-40 Jahre alt, 170-175cm groß. Bekleidet war er mit einem durchsichtigen, netzartigen Jumpsuit/Overall und einer dunklen Strickjacke. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (Lst)

